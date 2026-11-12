Kırmızı ışıkta duran motosiklete başka motosiklet çarptı. 1 ölü
12.11.2026 11:47
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete başka bir motosiklet arkadan çarptı. Kazada, Batuhan E. yaşamını yitirdi, B.S. ise yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Konacık yönünde meydana geldi. İddiaya göre, B.S.'nin yönetimindeki motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Batuhan E.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı. 2 motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Batuhan E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı sürücü ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Savcı ve polisin incelemesinin ardından Batuhan E., otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.