Operasyonda 527 adet sentetik hap ele geçirildi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar sürüyor.

Çiçekdağı ilçe girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.E. ve O.S. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 527 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.E. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.