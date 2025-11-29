Operasyonda 527 adet sentetik hap ele geçirildi
29.11.2025 13:06
İHA
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 527 adet sentetik hap ele geçirildi.
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar sürüyor.
Çiçekdağı ilçe girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.E. ve O.S. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 527 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.E. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
