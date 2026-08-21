Kırşehir'de tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
21.08.2026 16:37
Babasını bıçakladı, teslim oldu.
Kaman'da 24 yaşındaki Y.E.A., evde tartıştığı babası N.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından emniyete giderek teslim olan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Y.E.A. (24), evde babası N.A. (48) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.E.A, babası N.A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba N.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Babanın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Y.E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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