Kırşehir'de tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Y.E.A. (24), evde babası N.A. (48) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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