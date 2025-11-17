230 bin TL değerinde tütün operasyonu

Şüphelinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler faturasız ve bandrolsüz, piyasa değeri 230 bin TL olan 230 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirdi.

