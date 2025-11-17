230 bin TL değerinde tütün operasyonu
17.11.2025 14:32
İHA
Kırşehir Jandarma Komutanlığı kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, V.G. isimli 35 yaşındaki şahsın Adıyaman’dan otobüsle Ankara’ya kaçak tütün götürdüğü yönünde bilgi aldı.
Şüphelinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler faturasız ve bandrolsüz, piyasa değeri 230 bin TL olan 230 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
