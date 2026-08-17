Kırmızı bültenle aranıyordu, Kırşehir'de yakalandı

Terör suçu kapsamında iadesi talep edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

Terör suçu nedeniyle Irak adli makamlarınca iadesi istenen F.H.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

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