Kırmızı bültenle aranıyordu, Kırşehir'de yakalandı
17.08.2026 15:43
Irak uyruklu terör şüphelisi yakalandı.
Terör suçu kapsamında iadesi talep edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan şüpheli Kırşehir'de yakalandı.
Emniyet birimlerinin uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F.H.A.A.'nın, Türkiye’de saklandığı adres tespit edildi.
TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.
Terör suçu nedeniyle Irak adli makamlarınca iadesi istenen F.H.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.
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