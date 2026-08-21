Kırşehir'de 712 milyon liralık tefecilik soruşturması
21.08.2026 14:31
Son Güncelleme: 21.08.2026 14:31
Tefecilerin 712 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıktı.
Kırşehir'de vatandaşları baskı ve tehditle borçlandırarak tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. İncelemede 712 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıktı.
Kırşehir'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, şüpheliler ile mağdurlar arasındaki 712 milyon liralık hesap hareketi takip edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde şüpheliler ile mağdurlar arasında yüksek miktarda para transferi bulunduğu belirlendi.
Kırşehir'de M.Ü. ve H.Ü. ile Kocaeli'de S.T.'nin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, alacak verecek defteri, 28 boş senet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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