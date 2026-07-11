Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehir merkezi, ilçe girişleri ve bağlantı yollarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinin yerlerinin bazı mesajlaşma gruplarında paylaşıldığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, bu anlık konum paylaşımları sayesinde denetimlerden kaçmaya çalışan sürücüler olduğu belirlenince harekete geçildi.

Yaklaşık 2 aylık bir teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, söz konusu iki grubun kurucuları ve yöneticileri olan İ.K, R.A, M.A, Y.D. ve A.Y. ile buralarda aktif olarak polis ve jandarma noktalarını ihbar eden A.D, O.A, A.A, S.T, E.A, A.A. ve M.T'yi eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.

Söz konusu illegal mesajlaşma kanallarına erişim engeli getirilirken, buralara üye olan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için de derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Yakalanan 12 şüphelinin jandarma karakolundaki ifade işlemleri ise devam ediyor.

İncelemede, referans yöntemi ile üye kabul edilen ve toplam 1276 aktif üyesi bulunan 2 grupta, cep telefonu üzerinden jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, trafik ve asayiş uygulama noktaları, konum bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi.