Kırşehir'de DAEŞ operasyonunda gözaltı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DAEŞ 'e eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ve Mucur ilçesinde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 7 yabancı uyruklu şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.