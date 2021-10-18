Kırşehir'de inşaat ve dairelerden malzeme çalan 4 zanlı yakalandı

Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kayabaşı ve Ahi Evran mahalleleriyle Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde inşaatlardan ve yapımı tamamlanan dairelerden musluk, batarya çalınmasıyla ilgili müştekilerin verdiği bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, şüpheliler Ş.K, E.B, C.Y. ve E.E'yi çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan biri, gazetecilere tepki gösterdi.



