Kırşehir'de kuraklığa dayanıklılığının tespiti için 35 çeşit arpa ve buğdayın deneme ekimi yapıldı

Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Boztepe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yaklaşık 300 bin dekar ekim alanı olduğu, bunun yüzde 60'ında arpa ve buğday ekildiği belirtildi.



Kuraklığın yaşandığı bölgede dayanıklı çeşitlerin araştırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda ziraat odaları ve kooperatifler aracılığıyla temin edilen 22 çeşit buğday ve 13 çeşit arpa ekildiği ifade edildi.



Gübre ve ilaçların da ziraat odaları ve kooperatifler aracılığıyla temin edildiği aktarılan açıklamada, ekilen arpa ve buğdayın; iklim durumu, ilaçlama günleri ve kullanılan gübre özellikleri yönünden inceleneceği, elde edilen veriler doğrultusunda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin çiftçilere tavsiye edileceği bildirildi.



Bahar aylarındaki başaklanma döneminde tarla günü düzenlenerek çiftçilere gelişimin anlatılacağı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Son yıllarda yaşanan kuraklık çiftçimizin ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte, birim alandan elde edilen karı önemli ölçüde düşürmektedir. Bu kapsamda ilçemiz ekolojik koşularına uyum sağlayabilecek arpa, buğday için yeni tescillenmiş ve bölgede bilinmeyen çeşitlerin 2021/2022 üretim sezonunda kuru şartlarda 13 yeni çeşit arpa, 22 yeni çeşit buğday olmak üzere toplam 35 çeşit ile 45 dönüm alanda ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca yerli tohumumuz olan Şahman çeşidimizin de ekimi gerçekleştirilecek ve takibi yapılacak."



