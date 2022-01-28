Kırşehir'de otomobilin gizli bölmesinde 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırşehir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve üretimi suçunu önleme çalışmaları kapsamında, Kırşehir-Kayseri kara yolunda bir otomobilde arama yaptı.



Narkotik arama köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, aracın gizli bölmelerinde 8 kilogram esrar bulundu.



Gözaltına alınan sürücü K.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.