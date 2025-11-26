Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Yapılan aramalarda 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 86 adet 9 mm fişek, 54 adet 7.65 mm fişek ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından A.D., S.O. ve H.E.'nin ikametlerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

