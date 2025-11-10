Kırşehir'de trafik kazası: Bir ölü

Kırşehir'de kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Otomobilde yaralanan ismi öğrenilemeyen bir yolcu ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

