Kırşehir'de trafik kazası: Bir ölü
10.11.2025 14:41
DHA
Kırşehir'de kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Kırşehir-Ortaköy kara yolu 15'inci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
Hüseyin Toy'un kullandığı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen yük kamyonuyla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Toy, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Toy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilde yaralanan ismi öğrenilemeyen bir yolcu ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
