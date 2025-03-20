Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı (Kırşehir Haberleri)
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Narkotik köpekleri ve dron destekli operasyonda çok sayıda personel görev aldı.
Operasyonda M.E, İ.I, G.K, N.G, E.Ü, H.H, R.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan O.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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