Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
04.04.2026 10:59
Son Güncelleme: 04.04.2026 11:00
5 bin 563 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki M.Ş. gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Kırşehir-Ortaköy yolu şehir merkezinin girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 5 bin 563 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki M.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakim tarafından tutuklandı.
