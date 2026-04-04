Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Bu kapsamda, Kırşehir -Ortaköy yolu şehir merkezinin girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ⁠5 bin 563 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki M.Ş. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

