Kırşehir'de vücutlarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bazı şahıslar takibe alındı.

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