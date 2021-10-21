Kırşehir'de yaralı Mısır akbabası koruma altına alındı (Kırşehir Haberleri)

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaralı bulunan Mısır akbabası, tedavi altına alındı.

Haberler - Kırşehir Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 19:41

Kırşehir'de yaralı Mısır akbabası koruma altına alındı

Kırşehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boztepe ilçesine bağlı Üçkuyu ve Çiğdeli köyleri arasında yaralı ve bitkin halde Mısır akbabası bulan vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

Şube Müdürlüğü ekibince teslim alınan akbaba, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Kırşehir Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Burada veteriner hekim tarafından tedavisine başlanan Mısır akbabası, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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