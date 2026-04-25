Kutunun içine bakıp hemen karakola koştu. Temizlik işçisine ödül

Kırşehir 'de Lise Caddesi üzerinde temizlik yapan Yaşar Akdoğan, yolda temizlik yaparken bir kutu buldu. Akdoğan, kontrol etmek için baktığında kutunun içinin altın dolu olduğunu gördü. Durumu hızlıca idari amirlerine bildirdi.

Görevli ekiplerle birlikte kutu önce zabıtaya sonra da polis merkezine götürüldü. Karakoldaki sayımda kutunun içindeki altınların değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu belirlendi.

Altınlar tutanakla birlikte muhafaza altına alındı. Duyarlı davranışı nedeniyle ödüllendirilen Akdoğan'ın görevde yükseltildiği ve ayrıca maddi ödül verildiği öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Yaşar Akdoğan "Çalışırken bir kutu içerisinde altın buldum. Ben de görevli çavuşa söyledim, sonra karakola götürdük. Belediye başkanı ve müdürlerim de beni ödüllendirdi" dedi.