Tavuğunu yiyen tilkiyi azarladı. "Utanmıyor musun?"

Aydoğan'ın seslenmesine rağmen tilkinin bahçede yiyecek aramaya devam ettiği anlar, Aydoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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