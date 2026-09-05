Tavuğunu yiyen tilkiyi azarladı. "Utanmıyor musun?"
05.09.2026 16:44
Tilki, bahçede yiyecek aramaya devam etti.
Kırşehir'de Gazi Aydoğan, daha önce tavuğunu yediğini söylediği tilkiyi yeniden bahçesinde görünce, “Tavuğu yedin, utanmıyor musun?” dedi.
Olay Kırşehir'in Kaman ilçesinde Müderris Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Aydoğan'a ait müstakil evin bahçesine yiyecek arayan bir tilki girdi.
Tilkiyi gören Aydoğan, daha önce tavuğunu yediğini söylediği hayvana seslenerek, "Tavuğu yedin, utanmıyor musun?" dedi.
Aydoğan'ın seslenmesine rağmen tilkinin bahçede yiyecek aramaya devam ettiği anlar, Aydoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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