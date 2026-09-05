TIR şarampole devrildi, 4 büyükbaş hayvan öldü
05.09.2026 14:31
Kırşehir’de 40 büyükbaş taşıyan tırın şarampole devrildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı. Araçtaki diğer hayvanlar güvenli alana çıkarıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Boztepe ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Kırşehir'den Boztepe ilçesine hayvan götüren C.O. yönetimindeki tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada C.O., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. C.O., kazayı yara almadan atlatırken tırdan dorsesinde bulunan 40 büyükbaştan 4'ü öldü.
Diğer hayvanlar ise ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla tırdan çıkarılarak güvenli alana alındı. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı
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