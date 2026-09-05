TIR şarampole devrildi, 4 büyükbaş hayvan öldü

Diğer hayvanlar ise ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla tırdan çıkarılarak güvenli alana alındı. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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