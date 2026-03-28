Yolcu otobüsünün bagajından kilolarca kaçak kaz eti çıktı
28.03.2026 10:24
Ele geçirilen etler imha edildi.
Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün bagajında 1 tonu aşkın kaçak kaz eti ele geçirildi.
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele sürüyor.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kurugöl mevkisinde gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajında yapılan aramada, kaçak kesildiği belirlenen çuvallar içinde toplam 1 ton 200 kilogram kaz eti ele geçirildi.
Sürücü ve etleri götürdüğü belirlenen yolcu hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Hijyen ve muhafaza koşullarına uygun olmayan, halk sağlığını tehdit edecek nitelikteki etler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
