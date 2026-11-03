Kırşehir'de köpek dövüştüren 11 kişiye 127 bin lira ceza
03.11.2026 09:37
Operasyon dron kamerasıyla görüntülendi.
Kırşehir'de köpek dövüştüren 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza yazıldı, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen 2 köpek koruma altına alındı.
Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen alanı tespit ederek 15 kişiyi suçüstü yakaladı.
Köpekleri dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari ceza kesildi, 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Dövüştürülen 2 köpek ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.