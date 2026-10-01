Kış sofralarının çerezi. Tescilli üzümler tek tek ayıklanıp kurutuluyor

Türkiye 'de sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'de, 15 mahallede 17 bin dekar alanda “Antep karası”, 30 bin dekarda “Hatun parmağı” olarak nitelendirilen üzümde hasat tamamlandı.

Yöreye özgü olan tescillenmiş coğrafi işaretli “Antep karası” üzümler, hasadının ardından mevsimlik tarım işçisi kadınlar tarafından salkımlarından tek tek ayıklanıp tanelenerek, kurumaya bırakılmaya başlandı.