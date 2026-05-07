Kızına yapılan cinsel istismarı şikayet için gittiği karakolda fenalaşıp can verdi
07.05.2026 11:37
Olayla ilgili gözaltına alınan cinsel istismar şüphelisi tutuklandı.
Artvin'de bir anne, zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği karakolda fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Şavşat'ta meydana geldi. Zihinsel engelli 26 yaşındaki Y.S., annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi.
Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.
İFADE SIRASINDA FENALAŞTI
İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.