Kızını taciz eden adamı bulup dövdü, sonra polise teslim etti

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı.

Dün akşam saatlerinde 30 yaşındaki R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti.

Küçük kızın babası da durumu öğrenmesi üzerine R.A.'yı sokakta yakalayıp dövdükten sonra polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.