Kızıyla otomobilini temizlediği sırada yorgun mermi isabet etti

Hatay ’ın Reyhanlı ilçesinde küçük kızıyla evinin önünde otomobilini temizleyen Emrah Can’ın aracına yorgun mermi isabet etti.

Olay, 26 Eylül’de meydana geldi. Can, kızıyla otomobilini temizlediği sırada silah sesleri duydu. Bunun üzerine çocuğunu eve götüren Can, geri döndüğünde bir merminin aracın plakasını delerek tampona saplandığını gördü.

SİLAHIN KİM TARAFINDAN ATEŞLENDİĞİ BELİRLENEMEDİ

Olay sırasında yan mahallede düğün olduğunu belirten Can, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Olay günü yan mahallede düğün vardı. Bir anda düğünden silah sesleri duydum. Korktum ve kızımı alarak eve götürdüm. Tekrar geldiğimde ise aracıma baktığımda plakayı delerek tampona geçen bir yorgun mermi gördüm. Sokakta oynayan çocuklar var, yoldan geçen insanlar var. Çok tehlikeli, düğünlerde silah sıkılmasını doğru bulmuyorum.”

Düğünlerde rastgele ateş açılmasına tepki gösteren Can, “İnsanların, çocukların başına gelebilirdi” dedi.