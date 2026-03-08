Kavşakta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli 'nde gerçekleşen kaza Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerin bilgilerine ulaşılamasa da kaza 2 araç arasında gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YASAL UYARI

