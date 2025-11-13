Çakmakla oyun yangın çıkardı, 11 aylık bebek yaşamını yitirdi
13.11.2025 14:27
İHA, AA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangında 11 aylık Ersin bebek hayatını kaybetti. Yangının, 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.
Kocaeli'de çıkan yangında bir bebek can verdi.
Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan 11 aylık Ersin A.'nın beşiğini saran alevler büyüdü.
Yangını söndürmek isteyen baba Tayfun A. ve anne Hasretnur A, sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin ve ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ersin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dumandan etkilenen Efe A. (4) ile Yağmur A. (2) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.
Yangının, 4 yaşındaki Efe A.'nın çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.
