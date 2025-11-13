Çakmakla oyun yangın çıkardı, 11 aylık bebek yaşamını yitirdi

Dumandan etkilenen Efe A. (4) ile Yağmur A. (2) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli 'de çıkan yangında bir bebek can verdi.

