Kocaeli'de kolonları çatlayan 5 katlı bina mühürlendi
21.11.2025 15:13
DHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı bir bina, kolonlarında çatlak tespit edilmesi üzerine mühürlenip tahliye edildi.
Kocaeli'de Darıca Belediyesi ekipleri, Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 5 katlı bina hakkında yapılan şikayet üzerine incelemede bulundu.
Yapılan gözlemsel değerlendirmede, binanın kolonlarında korozyon ve derin çatlaklar olduğu tespit edildi.
Hazırlanan teknik raporda, yapının mevcut durumunun riskli yapı statüsünde olabileceği belirtildi. Rapor doğrultusunda, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği binanın acilen risk analizine tabi tutulması gerektiği kaydedildi.
Belediye ekipleri, binada bulunan iş yeri ve daireleri mühürleyerek, vatandaşlara tahliye tebligatı yaptı. Binadakiler, dairelerindeki eşyaları kendi imkanlarıyla taşıdı.
Yetkililer, risk analizi sonuçlanana kadar yapının kullanılmasının can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğunu ifade ederek, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
