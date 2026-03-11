Kocaeli'de acı olay. Piknik tüpünden sızan gaz Salih bebeği hayattan kopardı
11.03.2026 14:51
Kocaeli'de piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen bebek yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen 1 yaşındaki Salih bebek hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 704 Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında oturan 3 kişilik ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpünden gaz sızdı.
Tüpten sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B.'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
