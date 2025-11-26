15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
26.11.2025 15:26
İHA
Kocaeli'nde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 15 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mide ve kusma şikayetleri görüldü.
Okul idarecilerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.
Olayla ilgili gıda numuneleri inceleniyor.
