Gebze'de 17 yaşındaki genç silahlı kavgada öldürüldü

Olay gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.K. ve S.K.’nin tabancayla ateş açtığı Beratcan Başboğa (17) ve Y.B. (20) yaralandı.

Kurşunlar bu sırada yoldan geçen M.K.’ye (45) de isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılarda Beratcan Başboğa, kurtarılamadı.