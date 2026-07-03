Gebze'de 17 yaşındaki genç silahlı kavgada öldürüldü
03.07.2026 16:00
Son Güncelleme: 03.07.2026 16:02
17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Kocaeli Gebze'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Olay gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.K. ve S.K.’nin tabancayla ateş açtığı Beratcan Başboğa (17) ve Y.B. (20) yaralandı.
Kurşunlar bu sırada yoldan geçen M.K.’ye (45) de isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılarda Beratcan Başboğa, kurtarılamadı.
Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
OLAYLA ALAKALI 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A.’yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden S.K., F.K., E.K. ve Ö.K. 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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