Kocaeli'de kaza yapan araç evin çatısına çıktı
22.11.2025 15:28
DHA, AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki araca çarpıp savrulan otomobil, yol seviyesinin altında kalan tek katlı evin çatısına çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin çatısına düştüğü ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Gamze G.'nin kullandığı otomobil, Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımı aşarak kot farkı bulunan müstakil evin çatısına düştü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
