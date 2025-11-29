Sahte alkol operasyonları devam ediyor. 400 litre yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 400 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan toplam 24 rakı, votka ve viski kiti ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı. 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.