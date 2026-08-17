Eski eşinin kocasını öldürüp intihara kalkıştı
17.08.2026 14:29
Eski eşinini yeni eşini öldürdü, intihara kalkıştı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, eski eşinin evli olduğu kişiyi silahla öldürdü. Ardından aynı silahla kendine ateş etti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A., eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti.
Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise daha sonra apartmana çıkarak silahla kendine ateş etti.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli R.A. ise sağlık ekipleri tarafından apartmanın içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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