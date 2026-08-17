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Eski eşinin kocasını vurduktan sonra intihar etti

17.08.2026 14:29

Son Güncelleme: 17.08.2026 15:57

Eski eşinin kocasını vurduktan sonra intihar etti
IHA

Eski eşinini yeni eşini öldürdü, intihara kalkıştı.

İHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, eski eşinin evli olduğu kişiyi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi.

 

İddiaya göre R.A., eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti. M.K. ağır yaralanarak apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise binaya girerek aynı silahla kendisine ateş etti.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen R.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

 

Ağır yaralanan M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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