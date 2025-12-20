Silahlı kavgada vurulan futbolcu yaşam savaşını kaybetti
20.12.2025 14:55
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde para sebebiyle çıkan kavgada silahla vurulan Sultanbeyli Belediyespor futbolcusu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti.
İzmit'te para meselenin sebebiyet verdiği tartışmada silah patladı. Kavgada Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmanın sonucunda saldırganların E.S ve F.K olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler suç aletiyle birlikte yakalandı.
Kasığından vurulan 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
