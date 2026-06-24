Gürültü tartışması cinayetle bitti. Sanığa 24 yıla kadar ceza talep edildi
24.06.2026 11:55
Son Güncelleme: 24.06.2026 11:56
Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde komşular arasında yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada savcı, mütaalasını açıkladı. Olayı “haksız tahrik” olarak değerlendiren savcı, tutuklu sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.
Olay 23 Ağustos 2025'te Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Dursun Sokak'ta meydana geldi.
Yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle komşular Kurtuluş Canbay (35) ile Mehmet Fatih G. (42) arasında tartışma çıktı. Olay yerinden yaralı halde kaçan Canbay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Fatih G. ise bir süre sonra bekçilere teslim oldu.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dinlenen tanıklar, tartışma sırasında maktulün elinde balta bulunduğunu ve çevreye küfür ettiğini öne sürdü. Sanık Mehmet Fatih G. savunmasında olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, eylemi kendini ve ailesini korumak amacıyla gerçekleştirdiğini savundu.
Fatih G, "Karşı taraf kontrolden çıkmıştı. Amacım maktule zarar vermek değildi. Ben kendimi savundum. Öyle olduğu için üzgünüm." şeklinde konuştu.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ilk haksız eylemin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin tam olarak belirlenemediğine işaret etti. Ancak tanık beyanları, maktul Kurtuluş Canbay'ın elinde "nacak" bulunması ve çevreye küfretmesi gibi unsurları göz önünde bulunduran savcı, cinayetin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirerek sanık Mehmet Fatih G.'nin 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.
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