Kocaeli Kandıra’da 3 plaj dışında denize girmek yasaklandı
10.08.2026 11:13
Kaymakamlık açıklama yaptı.
Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kandıra’da Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girilmesine bugün için yasak getirildi.
Kandıra'da Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girilmesine izin bulunan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri istendi.
Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan yasağa uymalarını ve belirlenen güvenli alanların dışına çıkmamalarını istedi.
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