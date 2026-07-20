Motosiklet lokantaya daldı, yemek yiyen müşteriye çarptı

Kayıtlarda, akaryakıt istasyonundan hareket eden motosikletin kontrolü kaybederek lokantanın cam vitrinini parçaladığı, ardından da masada oturan müşteri B.K'ye çarpma anı görüldü.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan B.K., ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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