Motosiklet lokantaya daldı, yemek yiyen müşteriye çarptı
20.07.2026 16:41
Son Güncelleme: 20.07.2026 16:54
Kocaeli'de kontrolden çıkan motosiklet lokantanın camını kırarak içeri girdi. Motosikletin çarptığı müşteri yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda Y.G. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak istasyonun yanındaki lokantanın camını kırıp içeri girdi.
Hızla içeri giren motosiklet, o esnada lokantada yemek yiyen müşteri B.K'ye çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan B.K., ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaşanan kaza anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, akaryakıt istasyonundan hareket eden motosikletin kontrolü kaybederek lokantanın cam vitrinini parçaladığı, ardından da masada oturan müşteri B.K'ye çarpma anı görüldü.
YASAL UYARI
KARAMÜRSEL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARAMÜRSEL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.