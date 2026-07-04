1 milyon 350 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
04.07.2026 10:05
Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabancaya da el konuldu.
Kocaeli'de piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan kaçak alkol, tütün ürünleri ve üretim malzemeleri ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Körfez ilçesinde şüphelilere ait ikamet, depo ve araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan 115 litre etil alkol, 27 litre alkollü içki, 5 viski ve rakı aroma kiti, 290 bin boş makaron, 77 bin dolu makaron, 85 kilogram kıyılmış tütün, 220 alkol dolumunda kullanılan plastik bidon, iki elektrikli sigara sarma makinesi, bir hava kompresörü ve 70 kesilmiş bandrol ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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