105 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi
13.03.2026 10:49
Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Kocaeli merkezli 7 ilde, kendilerini yabancı menşeli bir şirket gibi göstererek sahte çağrı merkezleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, kendilerini Azerbaycan menşeli bir şirket olarak göstererek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin internette yayınladıkları sahte ilanlar ve “patates hat” adıyla bilinen açık hatlar üzerinden kurdukları sahte çağrı merkezleri aracılığıyla 28 kişiyi mağdur ettiklerini belirledi.
Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
yapılan incelemeler sonucunda ise şüphelilerin banka hesaplarında toplam 105 milyon 861 bin TL'lik para akışı olduğu tespit edildi.
Planlanmış operasyonda, örgütün elebaşı olduğu belirlenen H.İ.A.'nın da olduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 hard disk ile kurusıkıdan bozma tabanca ve 53 fişek ele geçirildi ve yapılan incelemeler sonucunda ise şüphelilerin banka hesaplarında toplam 105 milyon 861 bin TL'lik para akışı olduğu tespit edildi.
ÖRGÜTÜN ELEBAŞININ KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR
Bir yandan da operasyon kapsamında yakalanan örgüt elebaşı H.İ.A.'nın çeşitli suçlardan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, adliyeye sevk edildi.
