105 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Planlanmış operasyonda, örgütün elebaşı olduğu belirlenen H.İ.A.'nın da olduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 hard disk ile kurusıkıdan bozma tabanca ve 53 fişek ele geçirildi ve yapılan incelemeler sonucunda ise şüphelilerin banka hesaplarında toplam 105 milyon 861 bin TL'lik para akışı olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞININ KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Bir yandan da operasyon kapsamında yakalanan örgüt elebaşı H.İ.A.'nın çeşitli suçlardan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, adliyeye sevk edildi.