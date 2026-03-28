Alkol masasında başlayan tartışma ölümle bitti

Çayırova ilçesinde bir evde, M.G. ile Y.U. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.U., M.G.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.G. hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

