Alkol masasında başlayan tartışma ölümle bitti
28.03.2026 21:43
Birlikte alkol alan arkadaşlar arasıdna çıkan kavgada bir kişi öldü.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, çıkan tartışmada birlikte alkol aldığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çayırova ilçesinde bir evde, M.G. ile Y.U. birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Y.U., M.G.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.G. hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
