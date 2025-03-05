Ambulans çocuğa çarptı: Aile tedaviyi kabul etmedi (Kocaeli Haberleri)
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ambulans çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuğun ailesi tedaviye gerek olmadığını beyan ederek çocuğu teslim aldı.
Kocaeli'de C.K'nin kullandığı, içinde hasta olan 41 HM 696 plakalı ambulans, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde aniden yola çıktığı iddia edilen yabancı uyruklu Zehra A'ya (12) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk hafif yaralandı.
Çocuğun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kaza yapan ambulans, destek ekibin gelmesinin ardından bölgeden ayrıldı.
Zehra A, polis ve sağlık görevlilerinin çabasına rağmen durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmemekte ısrar etti. Bunun üzerine çocuğun annesi çağırıldı.
Olay yerine gelen anne, tedaviye gerek olmadığını beyan ederek çocuğu teslim aldı.
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