Atatürk için mevlit okutuldu

Namaz sonrasında vatandaşlara, İzmit Belediyesi tarafından Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında bulunan kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Camide Atatürk ve şehitler için dualar edildi. Cemaat daha sonra öğle namazını kıldı.

