Atatürk için mevlit okutuldu
10.11.2025 15:16
AA
Kocaeli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümünde bir camide mevlit okutuldu.
İzmit'te Mehmed Bey (Fevziye) Camisi'nde, öğle namazı öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı nedeniyle mevlit düzenlendi.
Camide Atatürk ve şehitler için dualar edildi. Cemaat daha sonra öğle namazını kıldı.
Namaz sonrasında vatandaşlara, İzmit Belediyesi tarafından Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında bulunan kuru fasulye ve pilav ikram edildi.
