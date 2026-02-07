Bariyerlere ok gibi saplandı. Havada asılı kaldı
07.02.2026 10:38
Kocaeli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde trafik kazası meydana geldi.
Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan F.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre boyunca bariyerleri kopartan araç, metal yığınlarının üzerinde asılı kalarak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan sürücü F.A.’yı çıkarttı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
F.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.