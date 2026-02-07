Bariyerlere ok gibi saplandı. Havada asılı kaldı

Kocaeli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralı olarak kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan sürücü F.A.’yı çıkarttı.

