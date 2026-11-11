Beden eğitimi dersinde arkadaşlarını izliyordu. 11 yaşındaki Alper'in acı ölümü
11.11.2026 11:38
Çocuğun ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50’nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı (11) iddiaya göre önceki gün beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada bir anda fenalaştı.
Yere yığılan öğrenciyi fark eden öğretmenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık ekipleri kalbinin durduğu belirlenen çocuğa dakikalarca kalp masajı yaptı.
Hastaneye kaldırılan Alper Teoman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BİLİNEN BİR HASTALIĞI YOKTU
Bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenilen çocuğun ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.
BAĞÇEŞME MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Alper Teoman Kavaklı için Bağçeşme Merkez Camii’nde dün ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğrenciler, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı’nın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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