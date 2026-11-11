Beden eğitimi dersinde arkadaşlarını izliyordu. 11 yaşındaki Alper'in acı ölümü

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde 50’nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı (11) iddiaya göre önceki gün beden eğitimi dersi sırasında futbol oynayan arkadaşlarını izlediği sırada bir anda fenalaştı.

Kalp krizi nedir, neden olur? Kalp krizinin belirtileri nelerdir?

Bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenilen çocuğun ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

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