Beton mikseri bariyerlerin arasına devrildi, sürücü kabinde sıkıştı
14.09.2026 15:27
Devrilen mikserin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'de bariyerlerin arasına devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin kabinin bir bölümünü kesmesiyle kurtarıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlerin arasına devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kabinde sıkışan sürücü, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Tavşanlı mevkisindeki Kuzey Marmara Otoyolu D-100 Karayolu kavşağında meydana geldi. Süleyman E. yönetimindeki 34 NHF 211 plakalı beton mikseri, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan İstanbul yönüne ilerlerken D-100 Karayolu'na girmek istediği sırada kontrolden çıktı.
Bariyerlerin arasına devrilen mikserin sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Süleyman E., itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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