Beton mikseri bariyerlerin arasına devrildi, sürücü kabinde sıkıştı

İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerlerin arasına devrilen mikserin sürücüsü kabinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Süleyman E., itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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