Boşandığı kadını sokakta öldüren şüpheli yakalandı
28.09.2026 09:49
Fatma Çiğil’i öldürüp kaçan İbrahim Çankaya’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşandığı Fatma Çiğil’i tabancayla öldürüp kaçan İbrahim Çankaya, polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşandığı Fatma Çiğil’i (37) sokakta tabancayla vurarak öldüren İbrahim Çankaya (50), polisin çalışması sonucu yakalandı.
Olay, önceki gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Çankaya, boşandığı Fatma Çiğil’e tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiğil, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Çiğil’in cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, İbrahim Çankaya’yı yakaladı. Çankaya’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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