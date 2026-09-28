Boşandığı kadını sokakta öldüren şüpheli yakalandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiğil, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Çankaya, boşandığı Fatma Çiğil’e tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralandı.

YASAL UYARI

KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.