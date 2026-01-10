Çökmesi an meselesiydi. 169 yıllık yapı yeniden ayağa kalkıyor

Kültür varlığı olarak tescilli olan ve restorasyon süreci Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında ele alınan cami, özellikle minaresinde oluşan çökme tehlikesi nedeniyle uzun süre ibadete kapalı kaldı.

Kocaeli'nin en eski yerleşim alanlarından biri olan Akçakoca Mahallesi'nde yer alan ve tarihi dokusuyla kentin sembol yapıları arasında gösterilen Hacı Ayvaz Camii için, 2021 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yapılan resmi başvurularla sürecin başlatılması talep edildi. Yıllar süren girişimlerin ardından restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay önce fiilen başladı ve çalışmaların birkaç ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, "Camimiz çok eskiydi. Duvarlarıyla, çevresiyle, dört duvarıyla ciddi anlamda yıpranmıştı ama özellikle minaresi çok büyük tehlike arz ediyordu. Çökmesi an meselesiydi'' dedi.

Restorasyonun başlamasıyla birlikte yaşadığı mutluluğu da dile getiren Şahin, "Yaklaşık 3 ay önce Hacı Ayvaz Cami'sinde tamirat başladı. O günü hiç unutmam. Çünkü yıllardır beklediğimiz bir gündü. Şu ana kadar çok güzel bir yol alındı. Benim kanaatime göre 5 aya kalmaz, hatta belki daha kısa sürede tamamlanır'' şeklinde konuştu.